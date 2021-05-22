港超聯爭標組冠軍戰傑志對東方龍獅，明午4時在香港大球場上演，而傑志射手「黑山伊巴」丹恩奴域賽前表明不會求和，而是全力爭勝。

傑志與東方目前在爭標組同樣是16戰34分，前者以較佳對賽戰績而領先，此戰只要和波便可以第6次成為港超聯冠軍，但前線射手丹恩奴域重申此戰是以贏波作為目標。他說：「今屆聯賽戰至最後一輪才知道鹿死誰手，周日大戰無疑是一場過的總決賽，雖然我們只需賽和對手就能奪冠，但若一心求和，表現往往會變得綁手綁腳，故我們定必全力拼搏！」正選守門員王振鵬及翼鋒蘇沙定必缺陣。

至於東方仍受傷兵困擾，艾華頓及艾華度續缺陣，利馬也不可能正選，但球隊為求重奪失落四季的聯賽冠軍，球隊必定沒有保留，全力爭取擊敗宿敵傑志。

被東方形容為球隊精神領袖的守門員葉鴻輝賽前表示是時候以勝仗來答謝球迷支持，他說：「我們都是有歷練有經驗的球員，只要相信自己的能力，將最專業一面展現出來，話不用多說，用行動將勝利來答謝球迷的支持吧。」上場退居後備的費蘭度及林恩許此戰將復任正選，倒戈求破傑志。

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