【名家足路】

今季英冠第三球隊、賓福特在升班附加賽準決賽首回合的表現，如預期製造到較多入球機會，可惜最終仍是輸波一隊；今日在主場球迷面前再戰般尼茅夫，有力收復失地，決定進取點捧賓福特的「讓球主客和」[-1]的「主勝」作今周重心推介。

李斯特城可說是球壇近季最神奇的球隊，15/16球季力壓多支富豪球會首奪英超，經歷班主離世，上周再次奪取錦標，只要你喜歡體育競賽，也會為「狐狸」動容。很高興可以見證李斯特城再次捧盃，當然捧走英足盃的含金量可能不及參加來季的歐聯，但可以肯定的說，如要李城球員選擇捧英足盃還是出戰來季歐聯，答案肯定是前者。

連續2季以第3名完成英冠球季的賓福特，今季與般尼茅夫爭附加賽決賽席位，周一首回合表現如預期般有較多機會，可惜法籍前鋒麥比奧莫頻頻失機。不過，今日返回有球迷的新主場再鬥般茅，形勢應該有點分別。

創造力僅次諾域治

賓福特在英冠製造機會的次數僅次冠軍的諾域治，前線除麥比奧莫，還有英冠神射手艾雲東尼；這位英格蘭射手首回合受制於般茅嚴防，埋門機會不及其拍檔麥比奧莫。不過賓福特季內主場表現向有保證，相信次回合有球迷助威下表現將有改善。般茅首回合除靠穩守外，荷蘭中場丹祖馬也確實有好發揮，賓福特此戰必然會針對作出部署，賓軍有主場之助，有力收復首回合落後一球的失地。另一場準決賽次回合，史雲斯領先一球，此戰返回主場可期再挫班士利入決賽。

文：譚拔士