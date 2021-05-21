周四NBA公佈常規賽MVP入圍名單，當中今季全勤且交出全能數據的金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）被捧成得獎大熱。香港時間下周日，祖傑效力的金塊季後賽首圈將硬撼拓荒者，在另一位主力謝美梅禮（Jamal Murray）收「咧」下，且看「五花腩」能否領軍再闖高峯。

文：亨少

常規賽MVP提名名單中，除了祖傑外，領76人成為東岸一哥的中鋒艾比迪（Joel Embiid），以及新科得分王勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）亦同樣入圍（見附表）。但對比二人，祖傑由開季一直高效，場均貢獻26.4分、10.8個籃板及8.3次助攻的全能數據，加上72場常規賽全勤，明顯更勝一籌。上月由ESPN舉辦的非正式投票中，這位塞爾維亞中鋒在101張首選票中取得90票，壓倒性的優勢令他被看好成為2000年的奧尼爾（Shaquille O’Neal）後，首位當選常規賽MVP的中鋒。

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波特李華士外圍支援

相對贏得MVP，即將開打的季後賽對祖傑而言更為重要。去季，金塊爆冷淘汰快艇殺入西岸決賽，祖傑與謝美梅禮的一高一矮組合令球迷驚喜，然而上月中梅禮因左膝十字韌帶撕裂被迫提早收「咧」，令不少人看淡金塊前景。不過在祖傑帶領下，金塊成功躋身西岸前三之餘，而其在梅禮缺陣後的18場常規賽仍交出場均26.9分、10.6籃板及6.9次助攻的出色發揮。

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安東尼倒戈百般滋味

教練米高馬龍（Michael Malone）在賽前受訪就表示，金塊能否在季後賽走得更遠，更重要是其他球員能否減輕祖傑的負擔。鬥拓荒者的系列賽，若米高波特（Michael Porter Jr.）及A李華士（Austin Rivers）等在外圍有足夠火力支援祖傑，相信將令拓荒者的防守進退失據，正如季中來投的艾朗哥頓（Aaron Gordon）所言：「我們要減輕祖傑的壓力，要在進攻時製造更多空間。」

金塊鬥拓荒者的另一個看點，必數效力拓荒者的老將安東尼（Carmelo Anthony）倒戈效力多年的舊主。2003年，安東尼以新秀「探花」身份被金塊選中後，隨即成為球隊主將，並於08/09球季領軍打入西岸決賽，但2011年選擇離開轉投紐約人。事隔10年，「甜瓜」首次在季後賽倒戈母會，亦令他百般滋味在心頭，「很多東西都已改變，我的想法亦不同，目標亦不同。我們到那裏就是要爭勝，雖然心態不同了，但丹佛在我心中仍有特殊地位。」