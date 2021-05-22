年屆42歲的菲律賓退役拳王帕奎奧，又準備復出上擂台，周五在社交網站貼上海報，將會與美國的史賓斯JR（Errol Spence JR）於今年8月21日在拉斯維加斯進行對決。

史賓斯JR現年31歲，較帕奎奧小11年，職業生涯27戰全勝，當中有21次是KO對手，目前是國際拳擊聯合會（IBF）和世界拳擊理事會（WBC）的次中量級金腰帶持有者。他曾在2019年遇上電單車車禍，休息了一年，但去年12月復出後繼續保持強勢，正值當打之年。

帕奎奧對上一戰已是兩年前與另一位美國拳手杜文較量，經過12回合較量後，以點數擊敗這位比自己年輕10歲的對手，贏得WBA次中量級的超級拳王金腰帶，但由於他之後未有再出戰其他拳賽，於翌年1月被剝奪了金腰帶。

帕奎奧職業生涯71戰錄得62勝2和7負，是世上唯一一位在八個級別都贏得世界拳王的拳手。他在2015年5月曾與美國的炫富不敗拳王美韋達對戰，被譽為拳壇中的世紀之戰，結果打足12回合36分鐘，以點數落敗。

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