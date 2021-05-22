各位如果落開街場踢波嘅話，應該見到唔少動作比較大，又鍾意玩連消帶打嘅茅柴。不過喺早前南韓一場室內五人足球聯賽，就出現咗一位「極品茅柴」。事緣比賽踢到最後兩分幾鐘嘅時候，黃衫14號喺一次攔截入面出動「掃堂腿」，踢到藍衫球員飛出場外。結果畀球證趕出場之餘，仲搞到兩隊發生衝突。而黃衫14號冇收斂不特止，仲趁場上一遍混亂嘅時候靜靜雞行去場邊，一腳踩落坐喺場邊嘅藍衫7號隻手度。難怪下面嘅南韓網民都話以為自己睇緊《少林足球》啦。

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