已提早在意甲封王的國際米蘭，周日煞科戰主場對烏甸尼斯，大勝對手5:1，賽後將帥們在聖西路捧盃，慶祝11年首奪聯賽錦標。

縱使國際米蘭在月初擊敗降班的克羅托內後，就確定成為了今季意甲盟主，但根據規定，直至煞科日的比賽後才會正式捧起獎盃。這場比賽有1,000名國際米蘭球迷入場觀戰，藍黑軍團不算精銳盡出，已難爭神射手獎項的盧卡古就先任後備，但依然在開賽只是8分鐘時間，就由季後有傳會重返英超的艾舒利楊格，與拿達路馬天尼斯一記撞牆後，在門前快對方門將一步將皮球篤入網，領先1:0。

國際米蘭踢至38分鐘，有史提芬奴辛斯拉傷大腿退下火線，入替他的基斯甸艾歷臣在完半場罰球妙射建功，助球隊挾兩球優勢進入下半場。55分鐘，拿達路馬天尼斯也靠阿舒拉夫博得的12碼操刀中鵠，9分鐘後，另一後備上陣的翼鋒比列錫在左路笠射成4:0。

除了比列錫，盧卡古與阿歷斯山齊士也在下半場入替。72分鐘，山神於禁區左路瞄遠柱起腳，皮球中內柱後彈出後，竟然反彈在門前的盧卡古面前，他用心口撞入今季個人第24個意甲入球。落後至0:5的烏甸，79分鐘終於藉對方的艾歷臣在禁區內犯手球，博到12碼破蛋，羅拔圖佩雷拉射成1:5。國際米蘭以一場大勝結束本季賽事，賽後球員們分成門將、後衞、中場及前鋒等位置順序出場，領取冠軍獎牌，而待一眾教練團成員也出場後，領隊干地也從球員通道踏上草地，而最後上台的是隊長兼門將的漢丹洛域，在他帶領下舉起球會史上第19座意甲錦標。

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