今晚在旺角場上演的港超聯爭標組煞科戰天水圍飛馬對理文，吸引到超過1,600名球迷入場，連同下午的傑東冠軍戰，今日有近萬球迷入場支持本地波；而理文憑基華尼頓連中三元，以5:1大炒天水圍飛馬，取得季軍及下屆亞協席位。

爭標組今日上最後一輪賽事，頭場大球場的傑東大戰吸引到7,802入場，而尾場也有1,632名粉絲到旺角場觀戰，兩場共9,434名球迷支持本地波。尾場雖然是爭第3名，但氣氛熾熱；連勝傑志及東方龍獅的理文面對飛馬，甫開賽便佔到上風，球員踢來信心亦較強，開賽17分鐘便由金承龍交後上黃俊皓撞射地波入網，理文領先1:0。理文中堅荷西安祖接應角球頭槌攻門，惜被飛馬守門員梁興傑擋出。完半場，飛馬老將法比奧接應逹施華後踭妙傳，禁區內施射被理文守門員袁皓俊出迎封出，理文半場領先1:0。

易邊後，飛馬反撲未成於48分鐘再失一球；當時理文左路進攻，李康廉地波傳中，基華尼頓接應控定輕鬆射成2:0。飛馬之後傾力反擊，可惜未能將攻勢轉化為攻門，而理文在65分鐘藉反擊機會，由李康廉輕易射成3:0。飛馬在一分鐘後由孫銘謙破蛋，追至1:3。

理文戰至71分鐘再由基華尼頓擴大領先優勢至4:1，這名射手在85分鐘再入12碼，個人連中三元，助球隊以5:1大勝飛馬；理文全取3分以17戰30分壓過飛馬得第3，將代表香港再戰亞協盃；飛馬17戰27分，以第4名完成今季聯賽。

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