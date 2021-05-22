「時日太快，無知的小孩一晚長大。」歲月不留人，90後球迷小時候看的勒邦占士和基斯保羅，今天已不知不覺間年屆36歲。但原來比二人更年老，卻仍在打季後賽的大有人在，好像是熱火40歲老將夏斯林（Udonis Haslem）、37歲的前總決賽MVP伊古達拉（Andre Iguodala）及拓荒者36歲的安東尼（Carmelo Anthony）。

1980年出生的夏斯林由2003年至今征戰NBA 18季，18年來忠心不二效力熱火，是聯盟目前最老的現役球員。但熱火近季主打年輕陣容，這位40歲大師兄主要留在後備席指導隊友，他於本月中季尾才獲得今季首次落場的機會，相信在季後賽登場的機會不多。NBA目前第二老的季後賽球員，是夏斯林隊友伊古達拉，現年37歲的他，生涯最光輝時光必數效力5年3冠的勇士，這位2015年總決賽MVP助勇士3奪總冠軍，亦是占士的總決賽老對手。可是他前年夏天被勇士以重建為由送到灰熊，再輾轉來到熱火。

今季季後賽第三年老的球員，是流浪過後回歸NBA的拓荒者前鋒安東尼。1984出生的他，下周便會在季後賽中度過37歲生日，對比好友占士及CP3相對順利的NBA生涯，安東尼可謂歷盡高低。由他在金塊及紐約人的高峯時期，至18/19球季被送到火箭再遭裁走，苦待了一年才能回到NBA，獲拓荒者開出合約。不過安東尼已經表現回勇，今季有份協助拓荒者入季後賽。

文：華弟