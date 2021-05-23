尼拉特（Damian Lillard）周六攻入34分，並交出13次助攻，率領拓荒者在季後賽西岸首圈第一回合，作客以123:109擊敗金塊，場數領先1:0。

拓荒者今仗的外投表現出色，全隊40次在三分線外起手，合共入了19球，命中率達到47.5%，當中尼拉特入了五球，安東尼（Carmelo Anthony）與安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）亦各佔四球，並分別有18分及14分進賬。麥高倫（C.J. McCollum）為拓荒者貢獻了21分，中鋒紐傑（Jusuf Nurkic）就有16分、12個籃板球及5次助攻。

身為今屆常規賽最有價值球員（MVP）大熱門的祖傑（Nikola Jokic），是役取得34分及16個籃板球，米高波特（Michael Porter Jr.）攻入25分，A哥頓（Aaron Gordon）也有16分斬獲，但仍未能阻止金塊落敗。

雙方周一將會繼續在金塊主場，進行第二回合賽事。

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