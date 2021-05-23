今午在香港大球場上演的港超聯冠軍戰，共有7,802名球迷入場，打破今季紀錄。香港足總在賽前曾邀請網絡紅人入場觀賽，盛傳會出席的ERROR成員保錡最終未有現身，而《試當真》的許賢雖有入場，但他卻因入廁所更衣而錯過傑志在上半場補時的入球。

香港足總在賽前曾邀請網絡紅人入場觀賽，當中《試當真》的許賢和《啱Channel》的Ah Gi亦有應邀出席。許賢因上半場尾段到廁所更換足總送他的球衣，錯過傑志射手丹恩奴域在補時階段的入球，他受訪時仍顯得懊惱，「我看到第45分鐘，便到廁所更換球衣，避免中場休息時跟其他人迫，怎料一入廁所便有入球出現，真的有點不開心。」

至於盛傳會到大球場的ERROR成員保錡最終未有現身，他在下午約6時在ig上傳限時動態，透露自己到球場踢球。其實這位ERROR成員在年少時曾於五人足球賽擔任守門員，對陣現任東方主帥李志堅帶領的梁冠聰等「堅家軍」。

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