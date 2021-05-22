上周六德甲煞科，拜仁喺主場鬥奧格斯堡，球隊最終以5:2大勝對手，羅拔利雲度夫斯基亦有一球進賬，最終以41球獨佔德甲單季入球最多嘅紀錄，打破「轟炸機」武勒40個入球嘅紀錄。

今場除咗係煞科戰，仲係拜仁幾位將士嘅告別戰，賽前拜仁亦為季後將離隊嘅教練費歷克、三位老臣子謝路美保定、阿拉巴及查維馬天尼斯進行咗個歡送儀式。開波九分鐘拜仁就領先，基拿比右路傳中，對方中堅古維利奧擺烏龍；23分鐘，拜仁左路傳中，羅拔佬近射被救，京士利高文補射又中柱，好彩基拿比頭槌補中得手，拜仁輕鬆領先到2:0。

其後奧格斯堡有尼達列治拿禁區被侵犯博到12碼，可惜卡利古尼主射被紐亞撲出，冇辦法幫球隊追番球。差1球就可以打破「轟炸機」武勒單季德甲入40球紀錄嘅羅拔仔，上半場幾次機會都過唔到客隊門將基爾域斯，反而佢嘅隊友腳風似乎幾順，33分鐘，甘美治遠射得手；臨完半場前兩分鐘高文亦燙射建功，拜仁半場輕鬆領先4:0。

60分鐘，拜仁連換三人，前場換入利萊辛尼同穆斯亞拿加強攻力外，保定亦被換出，畀馬天尼斯為拜仁踢最後一戰，保定亦同逐個球員擁抱，眼濕濕咁行出球場。67分鐘，奧格斯堡左路罰球機會，拿斯路賓尼斯傳入禁區，安達夏恩一頂破網，為球隊追成1:4；四分鐘後安達夏恩傳畀尼達列治拿，後者突破越位為球隊射成2:4。臨完場前，辛尼遠射被救出，羅拔仔即刻上前執雞得手，佢個人亦打破武勒紀錄，以41球獨佔德甲單季入球最多嘅紀錄，佢更加激動到除衫慶祝，最終球隊以5:2大勝對手。

至於降班方面，科隆主場一球小勝早已篤定降班嘅史浩克04，加上雲達不來梅主場2:4不敵慕遜加柏，結果科隆升上尾三，要同德乙第三名打附加賽決定升降班，不來梅就變咗要直接降班。

另外，柏林聯最終排第七，獲得歐協聯席位；下季嘅歐聯資格，就由聯賽前四位拜仁、RB萊比錫、多蒙特同禾夫斯堡奪得。