年屆50歲的美國名將麥高遜，周六在PGA錦標賽第三輪賽事，打出低標準桿兩桿的70桿，總成績以低標準桿七桿的209桿續領群雄，有望成為歷來最年長的高爾夫球大滿貫錦標得主。

「我很享受比賽，發揮亦不俗。我的揮桿很理想，並擊出了一些好球。我真的高興。不過我有幾次揮桿時分了心，而在這個球場犯下此等錯誤，就一定會受到懲罰。」全日抓下五隻小鳥的同時，又犯下一次柏忌及一次雙柏忌的麥高遜說。

身為五項大滿貫錦標的麥高遜，曾於贏得05年PGA錦標賽冠軍，而他對上一次在大滿貫賽事封王，已是13年稱霸英國公開賽。只要贏得今屆冠軍，麥高遜便可打破波路斯在1968年，以48歲之齡在PGA錦標賽封王的紀錄。

不過，麥高遜要成為歷來最年長的高爾夫球大滿貫錦標得主，就必須在周日的最後一輪賽事保持穩定演出，因為兩屆冠軍高普卡目前正以總成績210桿（低標準桿六桿）排第二，半程與麥高遜並列第一的奧斯杜辛，則以211桿暫列第三。

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