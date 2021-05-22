Win or Go Home，NBA上周五附加賽由勇士主場鬥灰熊。勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）今場奮戰47分鐘轟入39分，助勇士將比賽逼入加時，惟灰熊小將摩蘭（Ja Morant）發揮出色，最終勇士負112:117無緣進入季後賽。

勇士首場附加賽不敵湖人後，今仗為他們爭入季後賽的最後機會。「咖喱仔」今仗被灰熊部署針對性的防守，隊友發揮亦一般，勇士半場落後49:62。換邊後咖喱仔領軍力追，奇兵普爾（Jordan Poole）於完前場關鍵時刻博到三分犯規，兼交出助攻予域堅斯（Andrew Wiggins）入球，勇士追平99:99逼入加時。惟加時階段摩蘭交出4分2助攻，將比分拉開，奮戰全場的勇士最終以五分之差告負，無緣晉級季後賽。

打出NBA生涯代表作的摩蘭，今場交出35分6籃板6助攻及4偷球，助灰熊擊敗勇士成為西岸八號種籽，結束三年季後賽荒，他們季後賽首圈會對陣一哥爵士。

咖喱仔今季獨力領沒有K湯遜（Klay Thompson）的勇士打出亮眼成績，還成為今季常規賽得分王及三分王，惜未能晉身季後賽。他賽後坦言很累，他尚有機會在7月出戰東京奧運，但「咖喱仔」表示自己尚未決定好會否參賽。

文：華弟