20/21球季英超大結局，10場煞科戰今晚同時上演！今季英超冠軍以及三支降班球隊早已決出，周日比賽焦點，落在車路士、利物浦與李斯特城爭逐餘下兩張下屆歐聯入場券身上。其中利物浦只要贏便有極高機會達標，今仗迎戰水晶宮，勢必乘季尾強勢取勝兼產生不少入球，敲入球[3.5球]「大」。

文：何西

曼城提早確定成為今屆英超冠軍，亞軍亦已由曼聯奪得，前4位置只餘下2席，由車、利及李三隊在今晚爭逐。季尾狀態大勇的利物浦形勢簡單，目前有66分在手暫列第4，與隨後的李城同分但得失球差上有多四球優勢，今仗只要能擊敗水晶宮，保四目標便有很大機會達成；若能大勝對手，歐聯入場券便更十拿九穩。

有球迷入場必賣力

今役是紅軍在今季英超最後一戰，也是唯一一場能讓球迷進入晏菲路球場的比賽，等候超過一年終於有現場球迷支持，肯定踢得格外賣力。衞冕的紅軍今季戰績大幅下滑，幸而追入最後直路終於踢出水準，上仗作客般尼以3:0輕鬆取勝，拿下英超4連勝兼每仗皆至少攻入對手2球，並保持連續九場聯賽不敗。紅軍陣容變化不會太大，前鋒迪亞高祖達因傷已提早收「咧」，鋒線續由「埃及文明」掛帥，當中穆罕默德沙拿正與同入22球的熱刺前鋒哈利卡尼爭逐神射手寶座。其他傷兵亦不會在煞科日可候命，防線續由一對年輕中堅里斯威廉斯與尼達利菲臘斯扼守中路。

水晶宮近期失球多

水晶宮在煞科戰前獲44分排名13，並早已確定護級成功，以該球會的標準而言算是令人滿意的成績。球隊主帥鶴臣將會在季後離隊，但他表示只是暫別球壇，說退休屬言之尚早；鶴臣45年執教生涯亦曾擔任過利物浦領隊，惟倒戈肯定不會因此而成人之美。水晶宮近績欠佳，上仗在主場1:3不敵阿仙奴近7場聯賽第5度落敗，失球亦相當多，該7仗中佔6場至少失掉2球；另邊廂該隊也有一定入球能力，過去10場英超僅1仗未能攻破對手大門。中場主力米利禾積域上仗因私人問題缺陣，今未必能趕及復出。

利物浦近季煞科戰戰績不俗，過去4季全勝兼全部淨勝對手至少2球，今迎水晶宮，贏得越多能保前四機會便越大，勢出現大手交易賽果。