甘肅省舉辦的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，因極端天氣凍死跑手，令人震驚又惋惜，26歲的香港越野跑及超馬跑手曾福祥，去年在香港曾跟今次遇難的中國超馬「一哥」梁晶同場較量，他坦言對事件感到相當意外：「我一直都想跟梁晶再同場比賽，好可惜現在冇這機會，希望他長跑精神及堅持不懈的精神可以由我們後輩延續下去。」

曾福祥今日到將軍澳運動場首次參加男子10000米賽，氣溫高達攝氏33度下，25圈的比賽，他跑至12圈半「上岸」，他表示：「今早知道甘肅的慘劇，真的很震驚，尤其頭一群都是精英跑手，部份跑手如梁晶，我曾跟他比賽過，要少少時間才接受到他出事的消息。」

意外身亡的梁晶曾於2018年來港參加Vibram 香港100野外長跑賽，當時傳出他強搶他人樽裝水被DQ，曾福祥表示，2018年亦有聽聞此事，但到2020年1月的香港100比賽，他終於可以跟梁晶同場，最後梁晶得第二名，曾福祥說：「梁晶給我的感覺是成長了好多，對於我是一個剛剛出來跑的人，有好多事會請教他，向他學習，他是一個相當有經驗的選手，好可惜再沒有機會跟他同場比賽。」

曾福祥曾跑過薩哈拉沙漠，試過攝氏40幾度高溫，亦曾到瑞士寒冷及高海拔地方比賽，他認為比賽期間要留意自己身體變化，從而作出一些改變或應對措施，他補充說：「我們做跑手應知所進退，量力而為，覺得自己適應不到，退下來可能是一個選擇，我們做運動都是希望帶比自己開心，及希望健康一路跑下去。」

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