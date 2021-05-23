17歲美國小將歌芙周六在帕爾馬網球賽決賽，以直落兩盤擊敗中國球手王薔，贏得個人第二項WTA職業賽女單冠軍。除此之外，她又夥拍另一位美國球手麥紐妮，贏得女雙錦標。

「全整個星期也想着（包辦女單及女雙冠軍），特別是當我們晉級四強之後。你會想像同是贏得女單及女雙錦標，一定會很酷。今日能夠達成目標，我真的很高興。」

世界排名第30位的歌芙，在女單決賽只花了74分鐘，便以6:1、6:3擊敗世界排名第48位的王薔封后，而她與麥紐妮在女雙決賽，則以6:3、6:2戰勝卡妮柏與祖拉克的組合奪冠。

歌芙表示，在帕爾馬奪冠大大加強了她出戰法國公開賽的信心。她說：「這次勝利的意義重大，特別是在泥地場上，因為這通常不是會令大家想起我的場地。這種感覺很好，我一直都說自己不喜歡泥地賽，但我現在喜歡了。」

作為本年度第二項大滿貫賽事的法網，將於5月30日揭幕。

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