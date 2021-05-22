港超聯爭標組終章周日上演！傑志與東方龍獅兩支傳統勁旅周日下午4時在香港大球場舉行冠軍戰，而天水圍飛馬與理文晚上8時在旺角場爭第3名。

續受疫情影響，今季一波三折，傑志與東方，這對宿敵在聯賽是由頭鬥到尾，要到最後一輪決出錦標誰屬。傑志與東方經過兩循環聯賽，積分上已經帶離飛馬及理文；前者以不敗的10勝4和不敗戰績完成常規賽季，至於東方以10勝3和1負，少傑志3分排第2位進入爭標組。東方在爭標組首輪大勝飛馬，而傑志同日不敵理文令雙雄今日決戰大球場。

衞冕傑志今季仍處於重建期，季初有球會青訓產品安永佳冒起，季中則有重投母會的中場何振廷接上，但論真正助球隊在兩循環聯賽跑出，肯定是因應再戰亞冠盃而簽入的西班牙中場巴爾拿與「黑山伊巴」丹恩奴域兩名高質素外援。

前者能攻能守，加上經驗豐富，強化中場攻守效率；至於丹恩奴域則解決轉近季有形勢而未能取得入球的問題。丹恩奴域自2月加盟至今，上陣13場攻入15球，目前在射手榜領居首名，早前助球隊取七連勝。傑志巴西外援蘇沙及正選守門員王振鵬因傷缺陣。

由於周中對飛馬勝負實際意義不大，主教朱志光是數收起丹恩奴域及巴爾拿等主力，相信今日將與停賽期滿的丹尼等主力復出助球隊爭冠。前線殺手丹恩奴域，重申傑志爭勝的決心，他說：「今屆聯賽戰至最後一輪才知道鹿死誰手，周日是一場過的總決賽，雖然我們只需賽和對手就能奪冠，但我們不會求和，以免踢來綁手綁腳，必全力拼勝！」

上季屆居傑志之後的東方今季捲土重來，簽入費蘭度及杜度等，開季走勢強勁，可是復賽後持續受傷兵影響，雖然表現未如理想，但仍能交出亮麗戰績，4月先奪菁英盃，季尾連續幾場絕殺對手，取得五連勝，而爭標組首戰4:0大勝飛馬，而上場收起部份主力下不敵理文。

東方季內三度與傑志交手，錄得1勝1和1負戰績，當中聯賽是1和1負，對賽往績稍遜下，此戰必須贏波才可反壓傑志重奪聯賽錦標，而傑志和波亦足以蟬聯。東方守門員葉鴻輝賽前表示：「我們都是有歷練有經驗的球員，只要相信自己的能力，將最專業一面展現出來，話不用多說，用行動將勝利來答謝球迷的支持。」東方艾華度、艾華頓及利馬因傷將缺陣，而林恩許及費蘭度等將回到正選陣容內。

尾場方面，理文及飛馬爭第3名，與明年餘下的一個亞協盃席位；論近況，理文爭標組縱缺射手洛迪古斯，但仍能連挫傑志及東方，目前16戰有23分，氣勢如虹，而季內對賽4次，錄得3勝1負，對賽往績佔優。多理文1分的飛馬上場對傑志是有中鋒山度士退居後備，明顯是留力今仗，且看今晚強陣能否繼次循環後再次擊敗理文。

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港超聯爭標組周日賽程

開賽時間 對賽球隊 場地

4:00pm 傑志vs東方龍獅 香港大球場

票價:$120及$50(長者及學生票)

8:00pm 天水圍飛馬vs理文 旺角大球場

票價:$80及$30(長者及學生票)

球迷入場前可在網上填寫健康申報表：https://www.hkfa.com/covid19/form

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