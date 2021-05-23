堤亞高艾簡達拿今季以2,000萬鎊（約2.2億港元）由拜仁慕尼黑轉投利物浦，作為球隊重點收購，這位西班牙中場初到英超的上半季不太順利，一度受肺炎及膝傷困擾，但踏入球季的最後直路，他的穩定發揮和經驗，令紅軍有望拿下來季的歐聯資格。

艾簡達拿的紅軍地標戰是在聯賽第二輪作客鬥車路士時後備上陣，他亦以75次傳球打破英超半場傳球次數最多的紀錄。可惜他其後感染新冠肺炎，對愛華頓的賽事更被鏟傷，令他錯過接下來10場的聯賽。領隊高普曾表示：「艾簡達拿一個世界級球員，但他到來不久就受傷，更要在不完整的球隊陣容中適應，這一切都不容易。」

克服傷患的艾簡達拿其後慢慢適應球隊，紅軍在近九輪保持不敗，當中艾簡達拿全部擔正，他和法賓奴泰華利斯更是中場最佳拍檔，除了法賓奴在兩場中客串中堅取得和局外，其餘七仗球隊全勝，可見兩人在中場的威力。在月初對修咸頓的賽事中，艾簡達拿更取得他效力紅軍首個入球，可惜場均傳球成功率達九成的他卻未取得任何助攻，但他就認為球隊的前四位置較為重要：「今季很困難，但球隊需要保持冷靜去克服難關，但來到球季最後，我們成功創造機會去爭奪歐聯席位，真是太好了。」

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