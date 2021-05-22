曾執教中國國家隊及廣州恒大多年的意大利73歲名帥納比，承認自己已經接種了科興疫苗，又稱曾在祖國意大利也有機會接種政府提供的疫苗，但當時被他拒絕了。

納比坦言已經打了兩劑科興疫苗，沒有任何問題：「我已經接踵了疫苗，是中國的，科興。注射了兩次，第2次是在1個月後，沒有問題。」

他表示自己正在環遊世界：「我正在度假，已經環遊世界4個月。當我回到意大利時，他們也有提供我疫苗，但如果我在其他人接種前先做了，那可能會在當地引起混亂，所以我放棄了。」

「度假期間，我有機會接種，然後打電話給一些中國的醫生，我在那裏住了8年，認識很多人，他們都建議我接種，並且補充說，這對今天我們談論的變種病毒也是有效防禦的。」

納比在2012年接受恒大邀請前往中國執教，教到2014年轉做該隊的足球總監，然後約兩年後獲任命國足主帥，卻無法領軍衝入2018世盃決賽周。中國在2019年的亞洲盃8強被伊朗淘汰後，他宣佈離任，但只是4個月後，又二度執教國足，至11月時第二度辭職。去年10月，他宣佈退休，不會再從事教練工作。

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