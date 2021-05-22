AC米蘭「10號仔」查漢奴古今季表現出色，自然也在轉會市場成為不少球會有興趣的對象，當中包括祖雲達斯。據《米蘭體育報》透露，這位土耳其中場轉會與否的首要條件是下季想出席歐聯賽事，即祖雲達斯和AC米蘭哪一隊能取得這項賽事的資格，他就會選擇替那一隊效力。

查漢奴古與紅黑軍團的合約今夏屆滿，目前仍未簽署新約。消息指他目前的考慮，是看看AC米蘭能否保住前四入歐聯，假如最後這個參賽資格被現排第五的祖記奪去，他就會以自由身改投該隊。

不過，AC米蘭暫時無法說服這位今季獻入球及助攻各九個的中場留下，也開始尋找他的替代品。有指已看中周日煞科戰對手阿特蘭大的斯洛文尼亞國腳伊利錫，後者因與阿軍教練加斯柏連尼關係欠佳遭踢出正選，今夏離隊看來已成事實。

另外，羅馬中場米希達利恩及烏甸尼斯進攻核心迪保羅，也成米蘭的羅致目標，前者未來一至兩周據報會與羅馬新帥摩連奴對話，看看對方會否將他歸入自己的組軍大計，而迪保羅的轉會費高達3,500至4,000萬歐元左右，AC米蘭未必付得起。

查漢奴古今季數據

意甲

上陣：32場

入球：4球

助攻：9次

意大利盃

上陣：1場

入球：0球

助攻：0次

歐洲賽（歐霸盃）

上陣：9場

入球：5球

助攻：0次

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