朱sir與很多球員都關係好，最為球迷所知的，一定是艾力士與他在機場的故事。這件事大家一直都是聽艾力士的版本，今次由朱sir角度去講。

在艾力士口中，朱sir那一次在機場留人，改變了他的一生。同一件事，朱sir講得輕描淡寫，「其實呢啲咁嘅球員好多，因為以前非洲球員嚟搵球會，我記得應該得一個月簽證，最多延長一次。政府以前個政策係唔鼓勵你嚟搵工，有啲得七日㖭，唔得就上番飛機。」朱sir口中的版本，也不算很盪氣迴腸，「佢話要同我say goodbye，咁我就去咗機場，去到我叫佢唔好走，然後就留咗喺度。」當時在甲組沒有機會，朱sir甚至幫艾力士找球會，「我見佢咁有熱誠，佢話冇辦法，要走，我就同佢諗諗計，搵吓乙丙組球會踢住先，最後幫佢搵到東方。」這件改變艾力士一生的事，在朱sir口中好像只是簡單不過的平常事。

朱sir的經典，還有黃洋。大家都知道「大哥」本來已放棄職業足球，來港留學踢大專賽事後，才以28歲高齡加盟傑志，朱sir說：「嗰時大學踢友誼賽，我哋去睇，呢個嘢又幾好喎。」就算是「大專球王」、有申花青年軍等背景，要簽入一位已28歲的新秀，未必每間球會都有這個膽量。

不過，傑志似乎也不是唯一留意到黃洋的球會，朱sir說：「黃洋一畢業，可能都有其他球會搵佢，但當時佢上到灣仔（傑志辦公室舊址），佢話：『朱sir我畀你個熱誠打動咗。』嗰時佢冇踢過，可能正常球會都係畀一萬蚊，但我嗰時都畀咗個大學畢業人工佢。一次見面就同佢簽咗㗎喇，睇過佢踢兩次，仲有次五人賽，一傾就知佢個人好好，個頻率啱。」朱sir看人很準，「大哥」踢到今年38歲，第10個球季了，仍然是傑志和港足的「大哥」。

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