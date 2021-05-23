MLB球迷入棒球場最想做啲乜？除咗睇波之外，應該都係想睇吓有冇機會遇到球員將個波打出界，或者打全壘打嘅時候，將打去觀眾席嘅波攞返屋企，又或者如果有啲球員好好人，直情將個波送畀你。香港時間禮拜日小熊（Chicago Cubs）作客紅雀（St. Louis Cardinals）就出現個搞笑情況啦！

是咁的，有位年輕球迷想話問小熊球星Anthony Rizzo可唔可以送個波畀自己，但Rizzo不嬲都係鍾意搞吓笑嘅球員，就走去同佢傾「生意」：「畀咗粟米片我先，之後你先可以攞個波走！」賽後有記者問到呢件事，Rizzo話：「我想教佢，試吓同佢傾吓交易，但最後我都有畀到個波佢！」

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