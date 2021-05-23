周日阿仙奴宣佈，「四大長老」之一的保特將會離任球隊U23教練一職，他的職務將會由另一位前球員梅迪薩卡頂上。

58歲嘅保特1988年就以球員身份效力阿仙奴，曾為球隊贏過3次聯賽冠軍，退役後就轉任槍手青年教練。佢曾帶領U18連贏兩季聯賽冠軍，目前一隊嘅伊美路維和布卡約沙卡都曾經跟過保特。12年他更成為時任領隊雲格嘅副手，擔任一隊助教。

19年6月球隊決定提升任教球隊U23的龍格保出任一隊助教，協助當時的領隊艾馬利，保特更降至U23繼續專注青年隊。不過，阿仙奴U23今季的成績欠佳，有13隊中槍手僅排第10，最終球會決定怒炒30年忠臣，由梅迪薩卡頂上。

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