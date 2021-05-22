意甲煞科日重頭戲在阿特蘭大上演，作客的AC米蘭要爭取事隔七年再入歐聯，戰意毋庸置疑，而主隊剛在意大利盃決賽敗給祖雲達斯，也勢期望回聯賽保住第二創歷史，未必「揸流攤」，而且阿特蘭大一向尚攻，在已經確保歐聯入場券下只會踢得更開放，[3/3.5球]「大」必捧。

文：盧卡東尼

現位居聯賽榜次席的阿特蘭大，在上周作客4:3力挫熱拿亞後，已取得下屆歐聯參賽資格，皆因第五位的祖雲達斯就算今輪另一邊廂作客博洛尼亞搶得三分，而阿特蘭大今戰因不敵AC米蘭被追至同得78分，仍然可靠較佳的對賽往績，壓倒對方佔據前四，也意味目前只視乎他們是否想保住第二位，以隊史最高的意甲排名收爐。

阿特蘭大要保亞軍

當然，意甲最高排名可能只是虛名，甚至在意大利盃決賽失冠後，有阿特蘭大球迷甚至因覺得該場決賽執法的球證不公，判決上偏幫祖記，因此建議球隊今役派青年軍應戰，助排第3得76分的AC米蘭一把奪取歐聯資格，以向斑馬兵團報復。不過，考慮到這是主場最後一戰，加上阿特蘭大的踢法一向重攻輕守，連同今季37輪聯賽後已入90球在內，有望連續三季都成為意甲入球王，因此就算當一場「例行公事」來踢，全場也必定會多入球。

何況，筆者不認為他們會派弱陣應戰，為尊重球賽公平性，路爾斯梅利爾與杜雲沙柏達兩大箭頭、中場馬利路夫斯基及柏沙歷等預計都會上場，唯一隱憂是左翼衞魯賓高辛斯在周中意盃傷出後，上陣成疑。

作客戰績更勝主場

至於紅黑軍團別無退路，要防止祖記搶走他們的前四位置，今戰就只有以攻代守爭搶三分，所以與阿特蘭大今戰必呈鬥攻格局。米蘭雖然上輪聯賽主場遭卡利亞里悶和0:0，但他們客場戰績更佳，20隊中居首，而且18輪作客有41球進賬，比主場賽事累計多10球，近兩輪剛好都造訪都靈，結果對祖記一仗爆冷大勝3:0，然後面對下游的拖連奴，更狂炒對方七蛋，2仗合共入了10球。

縱使神鋒伊巴謙莫域提早收「咧」，但克羅地亞翼鋒列比錫近期大勇，在都靈的2場比賽共入4球，其他正選如拉菲爾利亞奧、基斯爾及查漢奴古等今季都腳風順，要攻破剛踢完意盃、體能消耗不少的阿特蘭大防線，相信絕不困難。今仗「入球大細」的[3/3.5球]「大」必捧。