快艇周六在NBA季後賽西岸首圈第一回合，主場以103:113不敵小馬，跨季在季後賽錄得四連敗，但主將尼納特（Kawhi Leonard）揚言球隊信心未有受損，保羅佐治（Paul George）亦表示會在第二回合力求反彈。

快艇上季在西岸次圈，在領先3:1下連金塊反勝4:3，連同今場在內，該隊在季後賽已連輸四場，但尼納特表示球隊士氣及信心未有受損。「當然，沒有人希望落敗，但球隊的士氣仍然高昂，我們都相信自己。好的東西不會太容易到手。」今仗攻入全隊最高的26分，外加10個籃板球、5次助攻及4次偷球的尼納特說。

至於有23分進賬的保羅佐治（Paul George），在盛讚小馬在首回合表現出色之餘，亦強調快艇會在周二舉行的第二回合捲土重來。「無論要經過幾多場比賽，路途有多艱辛，我們都希望成為最後的勝利者。」PG說。「所以我們要好好反彈，打好第二回合賽事。」

雙方下周二會繼續在快艇主場，進行第二回合賽事。

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