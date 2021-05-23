香港跨欄「呂神」呂麗瑤，今日在將軍澳運動場完成兩個月來第五個比賽，她在田徑系列賽三，以13秒73奪得女子100米欄冠軍，賽後她坦言自己已準備好一切，包括完成兩針疫苗接種、換了到期的護照，期望在下月29號東奧截標前能有海外比賽給她發揮，目標是跨出13秒3的成績爭取東奧入場券。

呂麗瑤現正等待一些海外賽如芬蘭及馬德里的參賽許可，她說：「現在距離東奧截標日約一個月，我又不會好心急，仍未到六月，我還是有機會出外參賽，寧願以樂觀及積極的心態去面對。」

東奧女子100米欄有40個參賽者，至今有26人達東奧標的12秒84，其餘以世界排名爭取入奧，扣除每個國家最多三個奧運席位，「呂神」現正排第60位，仍有機會爭入東奧，主要取決於她在未來一個月有沒有海外比賽，預計有一、兩槍跑入13秒3就機會很大，她曾於2019年多哈亞錦賽跑過個人最佳的13秒32，教練鄧漢昇表示，目前等待三至四場海外賽的邀請審批，有信心徒弟可遇強越強下跑出佳績。

今日田徑系列三比賽在約攝氏33度的高溫下進行，女子100米欄冠、亞軍是13秒73的呂麗瑤及14秒25的盛楚殷。男子110米欄冠、亞軍是14秒08的陳仲泓及14秒35的梅正揚。女子鉛球的杜婉筠在今早的比賽，以13米59刷新港績，舊紀錄是她在2019年創下的13米25，足足多出34厘米，這位24歲浸大四年級生曾於四月大專賽造出13米19的大專紀錄，期望未來以14米為目標。

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