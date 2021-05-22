千禧年代港甲總是隊數不足，充斥着中國球會的那個時候，曾出現過一支名為福建的球會。有着很中國的名字，福建確實與福建有關，但福建確實是香港球會，在港甲的短短三季，產出過一些名將，更是最佳教練朱志光的啟蒙。

記者/攝影：禤家民

南城地產、香雪製藥、日之泉等，千禧年代有過不少這些來自中國的球會出戰港超聯。2001/02球季取得港乙冠軍而升班的福建，名字甚至比那些中國球會更中國，但卻是不折不扣的香港球會。福建雖然只留在港甲短短三個球季，但不時踢出驚喜，名符其實是「蔗渣價踢出燒鵝味道」，出產過唐建文、蘇來強、黃展鴻、趙俊傑等在職業球壇多年的球員，現為傑志總監兼主教練的朱志光，也是在福建展開教練生涯。

邀朱sir講福建，他先講球員時代的經歷，他說當時球市好，物價也不像現在高，所以球員很少計劃掛靴後的生活，「以前搵到錢，畀到首期，買落疊樓就ok啦，喺香港解決咗住，就好多嘢都易解決。」他說當時樓價不像現時般，很多球員都可以負擔，「球員嗰時都唔恨出糧，獎金先緊要，有時球隊直頭出現金獎金，踢完就畀，有人唔帶銀包出嚟踢波，博一鋪，踢完就有錢。」他說，當時做個銀行經理，月薪可能只有三千多元，但一場比賽的贏波獎金，可能已有800至1,500元。

如當時大部份球員一樣，朱sir也沒有計劃過掛靴後成為教練，這時候他又再次講出他的名言，「變化比計劃嚟得快，真係㗎。」朱sir掛靴後繼續踢衞生波，認識一些球會中人，有一日被問到，「朱仔，你都教開波，有隊波想搵你幫吓手。」結果朱sir就成為了福建升上甲組後的教練，他笑言：「福建當時畀我感覺係搞籃球嘅，有翁金驊等港隊。嗰時喺球會都有間房，自己搞好多足球嘢，註冊、申請工作證等，當時得幾間大會有專人做，細球會呢，我後尾唔知點摸摸吓，就識搞工作證同球員註冊。」連球衣也是朱sir負責，當時他第一年找到Puma，之後又有美津濃贊助，「顏色都係我定，球會開頭話過要綠色，但我攞過黃色同藍色，都冇理到。」

升上甲組後，福建組軍也靠朱sir，「有啲球員我本身識，我踢星島時啲青年軍，球圈好細，知啲球員點樣搵，搞福建要咩球員，搞傑志搵咩球員，你要好清楚，好似做導演監製咁。」問他在福建第一個找的球員是誰，朱sir思考良久，「好似都係唐建文，佢15、16歲已經跟我，嗰時朋友叫我去踢波，佢跟佢啲阿叔去踢，咁就識咗。唐文都幾乖，踢到成家立室，又入埋港隊，對巴林踢得幾好，我喺場邊見到都無限感慨。我唔係特別鍾意佢，我對球員一視同仁。」

在當時福建陣中，最後發展得最好的球員是高梵，也可算是是艾力士和朱兆基外，朱sir另一個經典，「以前跑馬地，差唔多每日都有人嚟試腳，特別係非洲。我好記得嗰日佢第一日着對白鞋，唔係純白飯魚嚟，但都跑得好快，我就係睇佢跑得快，留咗佢喺度。」非洲球員為求改善生活，決心很大，「佢話我聽佢賣咗隻牛嚟買機票出嚟闖。」

朱sir指，出名死球好的蘇來強，當時連斬角球都乏力，「但佢就係唔認輸，佢同大眼（黃展鴻）都有樣好，基本球底好，街波大，成日打小組。」他指兩人首季經驗不足，對抗性差而常被搶走控球，但一季後已適應，朱sir續說：「但一隊波又唔可以全部呢啲人，要有跑得快，隊友都笑高梵唔好波，得個跑字，但經足球成就得好多嘢嘅係佢，佢喺大陸接近10年，平均一個月搵幾錢？佢最後一份約，隊波踢港超，都講緊17、18萬一個月。佢喺加納有間學校，美國識咗個女朋友，邁阿密有間屋。我睇住佢嗰陣買個菠蘿包都冇錢，我成日買畀佢食，佢好鍾意食㗎。」

朱sir有深刻印象的，還有張春暉，「佢好識拖時間，我冇教佢㗎，佢知隊波要同時間比賽，有時接個高波，撞落人度自己跌低，自己除咗對手套，然後又要搵人幫佢戴番。咁你弱過人，就係咁，足球比賽一部份。」

防守反擊、拖時間，就是當時福建的生存之道。不被看好下，福建最終留在甲組三個球季，很多強隊面對福建也不能保證全身而退，朱sir特別記得晨曦和愉園鬥到最後一輪的2004/05球季，煞科戰前愉園與晨曦同分，但得失球佔優，愉園擊敗傑志則極有可能封王；晨曦面對要護級的福建，除了要全取三分，也要盡力追得失球數。結果，愉園只與傑志以3:3賽和，但晨曦也不是輕易贏到冠軍，朱sir說：「好多人以為好易贏，但我哋去到八十幾分鐘先失守，絕對唔容易。」晨曦該仗在83分鐘由亞古沙建功，以1:0擊敗福建封王，而這亦是福建在港甲的最後一仗。

難忘的還有同季對流浪的一仗，補時長達15分鐘，「我記我有球迷掟鞋出嚟，場面好混亂。我諗個球證覺得球員拖時間，但拖時間咪補7分、8分鐘囉，咁補法不如打多半場？」

福建的經歷，可算是為朱sir打下了根基，「嗰幾年建立咗我好多足球上防守嘅思維，唔係普通嘅思維。香港足球咩時候好直接，咩時候唔直接，嗰時啟發咗我好多。」朱sir最近很喜歡用銀包作比喻，「教防守就易，唔使諗點走位，擺喺度等。好似有人畀個銀包你看住，畀個大餅你叫你唔好跌咗佢咁樣咋嘛。」今季帶領傑志完成兩循環14場賽事後僅失9球，也許與十多年前福建的啟示有關。

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