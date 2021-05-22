NBA季後賽在香港時間今早開鑼，首圈不少焦點賽事會於明早進行，東岸有一哥76人主場對巫師，西岸矚目大戰更有衞冕湖人作客二哥太陽。湖人球星勒邦占士（LeBron James）與老友太陽的基斯保羅（Chris Paul、CP3）首次在季後賽交鋒前，前者被爆出違反聯盟防疫條例出席私人派對，有機會遭NBA罰停賽10至14天，一旦屬實湖人肯定有麻煩。

文：華弟

周日季後賽次天四場首圈賽事，東岸以MVP熱門之一的76人球星艾比迪（Joel Embiid），與巫師三雙王韋斯卜克（Russell Westbrook）的對決最為精采，西岸除有在昨日擊敗勇士晉身季後賽的灰熊作客爵士（見另文），更有衞冕湖人大戰今季表現驚人的太陽。

占士與CP3兩位當家球星自中學時期起已是好友，更因與韋迪（Dwyane Wade）和安東尼（Carmelo Anthony）組團出海，成為「香蕉船兄弟」，但原來兩人生涯從未在季後賽碰頭。占士坦言必須發揮最佳水準，才有機會擊敗球商超高的CP3：「面對他，就像面對朗度（Rajon Rondo）或祖蒙特格連（Draymond Green），他們智商超凡，又是勇悍鬥士，我有跟他們對陣的經驗，對備戰打CP3有極大幫助，他更擁有超高籃球智商，同時鬥心很強。」

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涉違防疫例或停賽

惟占士現時能否在季後賽鬥CP3亦成疑問，事關他被踢爆於上周一晚違反聯盟防疫條例，跟饒舌歌星兼速龍死忠Drake及演員米高B佐敦等名人，高調出席私人派對。該派對是占士有份投資、龍舌蘭酒品牌Lobos 1707所舉辦的宣傳活動，活動於湖人鬥勇士的附加賽前一天進行，因多位名人分享合照令活動曝光。雖現場須出示已接種疫苗證明，或近日的陰性病毒檢測報告才准入場，但聯盟規條禁止球員出席私人聚餐，除非球隊已達到85%球員接種疫苗，湖人教練禾高（Frank Vogel）已承認球隊尚未達85%接種率，占士亦拒絕交代自己有否打針。

舒路達曾指沒打疫苗

球員在季後賽時期違反防疫條例，或會被聯盟處罰停賽10至14天，占士上周五就被問此規條會否影響他接種疫苗的決定：「場外我所做的一切都是為了我家人，99.9%是。場內我要做的，就是為隊友保護好我的身體，我會做所有事情令自己能夠上陣。」記者再直接問占士有否接種疫苗，他以一句「這不是件重要事情」回應。占士隊友舒路達（Dennis Schroder）早前亦因違禁被停賽10天，他透露過隊中只有他和占士沒打疫苗，但後來卻改稱自己是唯一一人。

湖人今季經歷占士和安東尼戴維斯（Anthony Davis）兩大球星先後受傷，好不容易才透過附加賽成為西岸七號種籽，現時對手更是有CP3領軍、今季常規賽戰績大躍進，由上季未能躋身季後賽到今季成為聯盟戰績第二佳的太陽，占士會否被罰停賽，將成湖人季後賽的關鍵。

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