網隊周六在NBA季後賽東岸首圈第一回合，憑着「三巨頭」合力攻入82分，於主場以104:93擊敗塞爾特人，在七場四勝制的系列賽先贏一仗。

杜蘭特（Kevin Durant）今仗有32分及12個籃板球，K艾榮（Kyrie Irving）得29分，夏登（James Harden）亦為網隊貢獻了21分、9個籃板球、8次助攻及4次偷球。

今仗共有14,391名現場觀眾，夏登認為網隊能夠克服半場落後47:53的劣勢，反勝塞爾特人，全賴球迷的熱烈打氣。「我（在上半場）有點迷失，但在下半場手風轉順，投射亦變得準繩。」他說。

塞爾特人在第三及第四節，分別都只有20分進賬，KD就將勝利歸功放下半場嚴密的防守。他說：「當你專注防守，便會漸漸佔得上風，我們在下半場就是這樣。」

倒戈的K艾榮亦相當滿意球隊的表現：「我們的表現很好，只需要再做三次便可以（晉級）了。」

除了「三巨頭」光芒四射外，J夏里士（Joe Harris）今仗亦為網隊貢獻了10分。至於日前在附加賽狂轟50分的塔圖（Jayson Tatum），是役就只為塞爾特人取得22分，史馬特（Marcus Smart）與K獲加（Kemba Walker）則分別有17分及15分進賬。

第二回合將於周二上演，並會繼續由網隊主場。

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