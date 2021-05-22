周日英超煞科，力保前四的車路士（藍衫）作客鬥無欲無求的阿士東維拉，車路士上輪挫李斯特城重回勝軌，加上球隊作客表現不俗，今仗面對近4場僅贏1場的維拉，作客讓一球照敲上盤。（球賽編號：星期日31；now623台今日11:00pm直播）

車路士早前雖在聯賽及英足盃決賽先後不敵阿仙奴及李斯特城，但球隊表現及時反彈，上仗在聯賽主場以2:1挫李城重奪第3位。球隊上仗爭勝心明顯大增，表現對比英足盃決賽亦較好，如今重奪前四主導權，領隊杜曹賽前亦開聲表示今仗作客維拉希望全取三分，以確保來季的歐聯參賽資格。事實上，車路士作客已經12場不敗取得9勝3和，今仗戰意高漲下，可看高一線。

另邊廂，維拉上仗雖然以2:1擊敗熱刺，今仗不論贏輸都確定會以第11位完結，戰意成疑。球隊季尾表現不穩，近4仗僅贏1場，主將基亞利殊近兩場雖復出擔正，但狀態和表現明顯和受傷前有一定差距。加上球隊近期主場表現欠佳已經四場不勝，今仗並不看好。

同日，曼城主場迎戰愛華頓，已封王的曼城近三場開「大」，今仗更是球會傳奇阿古路的告別戰，球隊上下必望這位前鋒能有「士哥」作結，料會不斷搶攻製造入球機會，面對要搶分爭奪歐洲賽席位的愛華頓，兩軍或上演入球騷，捧「入球大細」[3.5球]的「大」。（球賽編號：星期日32；now611及621台今日11:00pm直播）至於另一支要保住歐霸盃席位的球隊韋斯咸，主場對「風流波」的修咸頓讓半/一，推介上盤。（球賽編號：星期日35；now627台今日11:00pm直播）

文：港生