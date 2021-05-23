皇家馬德里周六雖在主場以2:1反勝維拉利爾，但未能超越同日作客以2:1反勝華拉度列的馬德里體育會，在仍然落後2分下在西甲衞冕失敗，自2009/10球季以來首次未能贏得任何冠軍。皇馬教練施丹賽後被問到在球隊的未來時，表示會在未來數日與會方商談。

施丹說︰「我們必須恭喜馬德里體育會，這是他們應得的，他們有一個出色的球季。我不是這裏最重要的東西，最重要是球員的整季表現。我會跟球會談，冷靜地，但不是現在。」

皇馬今季除了在西甲聯賽屈居亞軍，於歐聯4強被車路士淘汰，西班牙盃於32強出局，西班牙超級盃則於4強不敵畢爾包而無緣衞冕。

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