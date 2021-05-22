朱sir常言「變化比計劃嚟得快」，執教福建短短三年後，他去到傑志，至今已15年。最初他只負責行政，慢慢開始參與青訓，近年做過多次一隊「替工」後再建立傑志盛世。

朱sir去到傑志初段只負責行政工作，有一日會長伍健跟他說：「咦你教練嚟喎，不如你幫手帶吓隊。」朱sir指，當時傑志青年軍陣中有顏樂楓、夏志明等，「嗰時司徒文俊都教緊，Ricky（鄭兆聰）又幫吓手咁。我幫手之後，又用老本行，隊波唔得就執到得，周圍搵人，搵咗Lali（李嘉進），又喺黃大仙搵到阿凱（李毅凱），嗰時我去睇個天台嘅比賽，見到呢個左腳仔幾得意喎，我就問佢踢唔踢波。」

之後再經歷過巴塞足球學校，到現時的傑志足球學院，他還記得與鄭兆聰於九龍灣選球員，「由朝選到晚，鄭展龍、茹子楠、戴偉浚，好多，都係嗰時選。」

搞青訓成功，做主教練更成功。朱sir可算是最強「替工」，「我替咗工三次，三次之後都好多冠軍。高美斯嗰次攞冠軍，之後加西亞嗰次，輸一分畀東方，跟住連續兩次冠軍，好似就直至上季。」朱sir以教練身份為傑志贏過12個冠軍，包括四次聯賽冠軍，「傑志話之前銀牌好黑，我都攞過兩屆。黃洋有日話朱sir你都好多冠軍，我話係呀，唔係認叻，但冇你哋感染球隊，點有咁好成績，呢個係傑志優良傳統，有好球員感染到球隊。」

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