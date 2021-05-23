NBA季後賽周六揭幕，東岸三號種籽公鹿藉着前鋒米度頓（Kris Middleton）在加時完場前0.5秒跳射得手，於主場以109:107險勝六號種籽熱火，在七場四勝制的系列賽先拔頭籌。

「我原本是想透過單檔，讓我或（布祿克盧比斯、Brook Lopez）有機會入楔上籃，但最終卻得到起手機會，於是便跳起把球投出去。我要作出最後一擊，並要盡量消耗時間，無論結果如何都沒有問題。」米度頓說。

事實上，今仗射入全場最高27分的米度頓，在加時階段的手感並不理想，之前三投全部落空，當中更有一球「大針」，而在罰球線上亦只得兩射一中。不過，熱火後衞積傑錫（Goran Dragic）在比賽尚餘20.6秒時射入一個三分球，將比分追至104:104平手後，公鹿主教練保丹賀沙（Mike Budenholzer）未有叫暫停，以免對方有機會部署防守，並在重要關頭繼續讓米度頓發動進攻，而這位29歲前鋒亦不負所託，射入致勝一球，協助球隊以兩分之差險勝熱火。

「這凸顯了我們所有人之間的互信。」米度頓說。「我們堅守自己的崗位，執行戰術部署，尋求最好的出手機會。我們日常一直有做這些練習，今日終於有用武之地了。我對自己有信心。我射失了很多球，也命中了很多球，只需相信自己在賽季與練習中付出過的所有努力。」

米度頓全場22投10中取得27分，「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）為公鹿貢獻了26分及18個籃板球，賀里迪（Jrue Holiday）有20分及11個籃板球，布祿克盧比斯亦得到18分。

熱火方面，後備上陣的積傑錫，取得全隊最高的25分，射入七個三分球的鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）有24分進賬，占美畢拿（Jimmy Butler）得到17分、10個籃板球及交出8次助攻。不過，客軍今仗的整體投射命中率只得36.4%（99射36中），籃板球數目亦被公鹿拋離64:51，成為落敗關鍵。

雙方周一將會繼續在公鹿主場，進行第二回合賽事。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波