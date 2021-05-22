周日法甲上演煞科戰，力爭衞冕的豪門球會巴黎聖日耳門（PSG）作客下游分子比斯特，賽前PSG落後榜首的里爾一分，為保爭標希望必不手軟，就算失冠也希望「踢場好波」報答球迷，實力超班的PSG今仗更可望「夫添」出擊，[-2]捧「客勝」。

過去7年贏得6屆法甲冠軍的PSG，近年已將專注力放在歐聯冠軍身上，今季在聯賽時有失分之下，令這支班霸要淪落到煞科戰與里爾爭冠，由於賽前更落後里爾一分，PSG想後上奪冠先要做好自己獲得分數，再要寄望里爾失分，爭冠主導權不在自己手中。

不過，PSG實力遠勝大部份法甲球隊，上周中在未來球王基利安麥巴比交出1傳1射下，協助PSG以2:0輕取實力分子摩納哥捧走法足盃，在該場決賽要停賽的巴西球星尼馬及法國中堅派斯奴甘佩比，今輪聯賽都可以復出，再配合迪馬利亞、莫路伊卡迪、馬昆奴斯哥利亞等人，PSG要全取三分甚至大勝一場問題不大。事關對手比斯特長期積弱，近10場只得1勝，上仗主場更被南特以4:1擊敗，另今季比斯特在法甲首循環及法足盃遇上PSG，2場都是以0:3完敗全無還擊之力，料PSG可複製類似比數全取三分煞科。

至於PSG的爭冠對手里爾，同日作客已經護級成功的昂熱，前者只要全取三分便不必理會PSG賽果成功封王，里爾[-1]同樣捧「客勝」。

文：尊嘉