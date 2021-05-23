周五已宣佈在6月合約到期後不會續約的森多利亞教練雲尼亞里，周六在球隊今季意甲煞科戰最後一次領軍出擊，結果森多利亞於主場以3:0大勝帕爾馬，這名69歲意大利主帥以贏波告別，已篤定降班的帕爾馬今季則肯定包尾。

今場比賽，是意大利前鋒加利亞雷拉參與的第500場意甲，他在開賽20分鐘接應簡達華傳送後於禁區內射入，取得個人在意甲的第177個入球以及為森多利亞射入的第99球，協助森多利亞領先1:0。完半場前，加比亞甸尼兩度射門被擋後，奧馬高尼在禁區內左側破網，森多利亞半場領先帕爾馬2:0。戰至64分鐘，簡達華再次交出助攻，加比亞甸尼妙射得手，森多利亞輕鬆以3:0勝出，今季以第九名完成。38戰得20分的帕爾馬少同日與費倫天拿賽和0:0的克羅托內3分，在意甲包尾降班。

據意大利傳媒報，曾帶領李斯特城贏得2016年英超冠軍、2019年10月出任森多利亞主帥的雲尼亞里已獲包括卡利亞里、帕爾馬、里昂以及墨超球會蒙特雷報價，而意大利天空體育的Gianluca Di Marzio相信，雲尼亞里沒有工作的日子並不會很長。

周六意甲戰果

森多利亞 3:0 帕爾馬

克羅托內 0:0 費倫天拿

卡利亞里 0:1 熱拿亞

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