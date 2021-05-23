西甲三雄爭霸上周六完美落幕，馬德里體育會以2分力壓皇家馬德里成功封王，巴塞隆拿則落後7分僅獲季軍。其中馬體會近5年來西甲積分首次突破「80+」，去夏引入蘇亞雷斯後的馬體會搶分能力明顯提高，反觀競爭對手皇馬及巴塞受困於財政危機，今季未有太多引援，最終導致球隊戰力下降，甚至乎走上籌組歐超聯的「歪路」。

皇馬巴塞多年來一直雄霸西甲球壇，近年兩軍鬥得最激烈要數到16/17球季，雙雄齊齊獲得「90+」的積分，最終皇馬僅以3分力壓巴塞封王，當時排第三的馬體會卻只得78分。然而皇巴近年有種不進則退的感覺，當中皇馬仍是依靠賓施馬、莫迪歷、沙治奧拉莫斯這批歐聯三連冠功臣，季中更一度受傷兵潮困擾接連失分；巴塞在尼馬出走後更徹底變成美斯一人球隊，防線碧基老去基文迪朗格勒又犯錯不斷，結果兩軍近兩季都先後經歷過四大皆空。

事實上，球壇去夏受到肺炎疫情嚴重衝擊，皇馬今季罕有地零收購，巴塞除了與祖雲達斯換來比真歷，玩弄財技外亦沒有重大收購，難怪教練朗奴高文煞科戰後也坦言：「我們今季唯一有用的簽約只有達斯，這支球隊未有達到巴塞想要的水平。」

結果皇馬主席佩雷斯牽頭籌組歐超聯，打算解決財政危機，雖然最終在9間球會退出下失敗告終，但皇巴仍然堅持理念可行，隨時與同樣不願退出的祖雲達斯被歐洲足協處罰。雖然皇巴無法通過歐超聯賺取更多資金，然而來季想要重奪西甲冠軍，就必須要在轉會市場增強實力，基利安麥巴比、艾寧夏蘭特等實力戰將能否成功加盟，料將影響來屆西甲的爭標形勢。

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