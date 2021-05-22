周日英超第5位的李斯特城主場迎戰第7位的熱刺，戰果將直接影響兩隊來屆歐戰資格，其中李城想殺入前四取歐聯資格，首要做好自己先全取三分，勢採主攻踢法；對手熱刺亦求3分望入前6來季踢歐霸盃，以哈利卡尼為首的鋒線雖然有力取得入球，但球隊防線卻漏洞不斷，一場入球騷在所難免，「入球大細」中位數[3.5球]宜捧「大」。（球賽編號：星期日30；now622台今日11:00pm直播）

李斯特城上周二作客1:2不敵車路士後，已失去爭奪前四的主導權，目前李城雖與利物浦同分，但得失球卻落後紅軍四球，故李城今場求三分之餘，亦要盡力爭取更多入球；儘管3隊爭前4的可能性甚多，但李城首要做的，就是爭取在煞科戰贏波兼盡量取得更多入球，數字上便有越多本錢爭四。誠然李城的攻力賽前與紅軍並列英超第3同樣累積入66球，射手占美華迪繼續可靠之餘，其拍檔伊恩拿祖下半季狀態甚勇，近3個月已射入11球，加上早前英足盃決賽一箭定江山的中場泰利文斯射術了得，今仗勢大破熱刺的脆弱防線。

熱刺自辭退摩連奴後，改踢所謂的進攻足球，前線哈利卡尼、孫興民、加里夫巴利、貝雲積雖都能取得「士哥」，但「前面入埋唔夠後面輸」，上仗主場迎戰阿士東維拉被對手射足20腳，最終僅輸1:2已屬萬幸，今場必難保清白之身。翻查兩軍的對賽往績，不時都出現大手交易，其中三年前雙方同樣在煞科戰相遇，結果熱刺險勝5:4合共炮製了9個入球，今場隨時再出現大手交易，入球「大」捧得過。

文：尊嘉