本地老牌會傑志今午在港超聯冠軍戰擊敗東方龍獅後，來年有機會續戰亞冠盃，傑志會長伍健表示將爭取與季中加盟的丹恩奴域續約。

為應付下月再戰亞冠盃，傑志季中簽入西班牙中場巴爾拿及前鋒丹恩奴域，前者強化球隊中場，後者上陣14場入17球，是傑志奪冠關鍵球員。傑志會長伍健表示球季受疫情影響曾停頓，教練及球員花了很多心思維持球員狀態，整體表現是「收貨」，他說：「足球要緊湊才刺激，今日有7,800名球迷入場，這是好好數字，希望可再吸引多些球迷支持。球隊季初有些甩漏，但加入巴爾拿及丹恩奴域等外援表現更穩定，奪冠首要是防守，加上新援帶住球員。如無意外，下季仍出戰亞冠盃，那便要有亞冠級球員，如下月便40歲的丹恩奴域每場仍然能夠入兩球，對球會作用好大，盡力留用他。」他透露，今季班費約2千萬，實際仍要再計算，而來季組軍大致完成，絕大部份主力留隊，部份仍要傾合約，而傑志重返本地頂級聯賽11季8次奪聯賽是令人滿意的成績。

丹恩奴域賽後表示，年紀不是問題，並承將與傑志傾新約：「你可說我是其奪冠其中一名重要球員，足球是團隊運動，沒有隊友不可能做到，而下個目標是代表香港出戰亞冠盃。至於下季，我將與會長伍健食飯，傾談合約，在港生活比預期開心，認識到好多朋友，家人也很喜歡這裡。」

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