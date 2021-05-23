馬體會球迷慶祝球隊在西甲封王，但一名年僅14歲小球迷樂極生悲頭部受傷死亡。
馬德里體育會相隔七年後再奪西甲冠軍，數以千計球迷湧到西班班首都街頭慶祝，不過，據《法新社》報道，一名14歲小球迷樂極生悲，在慶祝活動中頭部受傷不幸身亡。
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