不少朋友都知道我是井上雄彥迷。由少年時代迷上《Slam Dunk》，最初因其細膩畫功，繼而再被它的熱血情節深深打動。即使如今重看，仍不時有新體會，經典就是能穿越時空吧；作為較早期的作品，《SD》談的尚且不止籃球，而井上於後來的《REAL》中展現出更大決心，探討社會問題，引導讀者反思。

《REAL》是個講述輪椅籃球的故事。與《SD》同一套路，籃球是個載體，它盛載着作者想向大眾灌輸的價值。《REAL》中有井上拿手的刀光劍影精采比賽情節，藉以喚醒讀者對傷殘人士和殘疾人運動的關注，這些用意非常明顯；更深層的意思，其實也早給書中一句著名對白點題貫穿，就是：不要輸給這個世界的常識。

常識，英譯「common sense」。常言道「common sense is not common」，欠缺常識可笑，但若被常識規限了想像則恐怖。《REAL》之中，兩名主角戶川清春和高橋久信於重傷後失去自信而選擇孤立自己，很大程度是受限於來自其對「傷殘」的「常識」 ——不能正常走路相等於自我價值的下降。價值下降的想法，或多或少源自想像別人會用何種目光看待自己；目光的構成，則來他們本身的常識。常識的威力是如此強大地主宰了他們的思想和行徑；直至勝田虎出現，顛覆了他們的想像，展現了傷殘人士同樣能夠活得精采。

想說的是，最近收看《ERROR自肥企画》，感覺有如當初讀《REAL》的感覺，與震撼。

許多人眼中的無聊惡搞玩意，都只是載體，旨在聚眾；到後來逐漸滲出的本土味道，製作者成功地把要說的話好好說完，更引起大量共鳴：你還在堅持嗎？有沒有因常識而否定自己當初堅信的價值？在我眼中，這個節目有如勝田虎的存在，因為，他們用打破常識的方法告訴大眾綜藝原來可以這樣，引導觀眾思考，也負起該負的社會責任。

切記，不要輸給這個世界的常識。

伍家謙

多媒體工作者

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