【爭標組】

【本報訊】港超聯爭標組終章今上演！傑志與東方龍獅今午四時在香港大球場舉行冠軍戰，賽前足總向人氣組合ERROR成員保錡及部份網絡紅人送上精品，並邀請他們入場觀賽，話題十足。

傑志與東方這對宿敵由頭鬥到尾，要到最後一輪始決出錦標誰屬。衞冕傑志在兩循環聯賽跑出，肯定是因新簽入的西班牙中場巴爾拿與「黑山伊巴」丹恩奴域兩名高質外援發揮作用。前者能攻能守，且經驗豐富；射手丹恩奴域自2月加盟至今，上陣13場攻入15球，目前在聯賽射手榜居首。

巴西外援蘇沙及正選守門員王振鵬今戰則因傷缺陣，由於周中對飛馬勝負實際意義不大，故主教朱志光收起丹恩奴域及巴爾拿等主力，相信今日與刑滿的丹尼等主力復出助球隊爭冠。丹恩奴域重申傑志爭勝的決心：「今屆聯賽戰至最後一輪才知鹿死誰手，是一場過的總決賽，我們不會求和，以免踢來綁手綁腳。」

上季屆居傑志之後的東方季內三度與傑志交手，錄得1勝1和1負，當中聯賽是1和1負，對賽往績稍遜下，此戰必須贏才可反壓傑志重奪聯賽錦標。東方門將葉鴻輝賽前表示：「我們都是有經驗的球員，只要相信自己的能力，將最專業一面展現出來，話不用多說，用行動將勝利來答謝球迷的支持。」東方艾華度、艾華頓及利馬因傷缺陣。

今日一戰，足總稱已邀得部份網絡紅人入場觀戰，其中保錡及「啱Channel」成員Ah Gi均在社交平台發放片段，指已收到足總禮物及門票，料兩人會入場。另外，傑志昨發佈宣傳短片，除續用上今季宣傳口號「志在堅持」外，又在帖文標籤引用近日被瘋傳的《ERROR自肥企画》名句「#致一直還在堅持的人」。

尾場方面，理文及飛馬爭季軍，與明年餘下的一個亞協盃席位；論近況，理文連挫傑志及東方，目前16戰有27分，氣勢如虹，對賽錄得3勝1負也佔優。多理文一分的飛馬上輪對傑志則有中鋒山度士退居後備，明顯是留力今仗，且看今晚強陣能否繼次循環後再挫理文。