蘇亞雷斯周六為馬德里體育會射入奠勝球，協助球隊作客以2:1反勝華拉度列，以2分力壓同日於主場以2:1後上擊敗維拉利爾的皇家馬德里而贏得西甲冠軍，一吐被巴塞隆拿踢走的烏氣。阿蘇賽後與家人視像通話時淚灑球場，而他接受Movistar訪問時表現激動，並炮轟巴塞不重視他及感謝馬體會對他敞開大門。

34歲的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯，在巴塞6季射入了198球，是隊史入球第三多的球員，但去年夏天卻被新上任的教練朗奴高文放棄。周六賽後，阿蘇炮轟同日憑基沙文一箭定江山而以1:0小勝伊巴後取得第三名的前東家巴塞隆拿︰「我經歷了艱難的處境，在季初時不獲重視，而馬體會打開了大門，給予我機會證明我仍可以是一股力量。我永遠都會感激這家偉大球會對我的信任。」

阿蘇坦言︰「很多人每天與我一起受苦，我的妻子、我的孩子們，我在足球壇那麼多年，我認為今年是他們受煎熬最多的一年。」他又謂，這個冠軍證明了馬體會有一個出色的球季，「我們證明了我們是最穩定的球隊」，他還表示︰「這是我的數據，七季內贏得五個聯賽冠軍，這是蘇亞雷斯。」

在西甲七季有五季入球超過20球（2014/15及2019/20球季均射入16球）的蘇亞雷斯，今季以21個聯賽入球成為馬體會隊中神射手，除了周六一役外，上一輪亦是憑阿蘇射入致勝球而於主場以2:1反勝奧沙辛拿，而阿蘇今季的入球為馬體會取得了21分，當中有17分更是在球隊先球下追平甚至反勝，絕對是馬體會能夠自2013/14球季後再度封王的功臣。

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