因施手術養傷了4個月的利物浦隊長佐敦軒達臣，日前終於重投紅軍集訓，據報英格蘭國家隊領隊修夫基周二公佈歐國盃26人大軍名單時，這位30歲中場會獲得徵召。

軒達臣2月在默郡打吡中弄傷鼠蹊，隨後進行手術一直缺陣至今，但最近已重返利物浦的新訓練場操練，修夫基上周也派了兩名體能教練，觀察他訓練時的情況，在得知其身體無大礙後，保證會將他列入周二的名單中。

對修夫基而言，英軍不少位置都有多達3至5名以上的球員可選，但中場中路可能讓他比較擔心，皆因除軒達臣養傷外，韋斯咸的迪格蘭賴斯與列斯聯的加雲菲臘斯早前也各自受傷了一段時間，雖然兩者都已在最近賽事復出，但狀態仍需時提升。

就軒達臣的傷勢，紅軍主帥高普上周也強調，如果按照此子的康復程度，或可趕及代表英軍出戰2020歐國盃。

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