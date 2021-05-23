賓福特周六在英冠升班附加賽4強次回合主場以3:1反勝大部份時間10人應戰的般尼茅夫，兩回合計後來居上贏3:2，將與淘汰班士利的史雲斯在5月29日於溫布萊舉行的英冠附決賽對壘，爭取最後一個升上英超的席位。

英冠前兩名的諾域治和屈福特獲得自動升班資格，第三個席位由三至六名球隊透過附加賽爭奪。其中，上季打入了英冠附決賽但最終不敵富咸、今季聯賽以第三名完成的賓福特，在英冠附4強首回合以0:1不敵第六名的般尼茅夫，周六次回合回到主場，賓福特開賽5分鐘便失守，般茅由丹祖馬射入後總比數領先至2:0。

不過，賓福特在16分鐘追回一球。萊特基利在禁區內犯手球，賓福特獲得12碼，由艾雲東尼操刀射入，次回合追成1:1平手。般茅於28分鐘有麥菲咸侵犯麥比奧莫而領紅被逐。賓福特把握多踢一人的優勢加強進攻，50分鐘由真拿達遠射得手而反先成2:1，兩回合計追成2:2平手。戰至81分鐘，馬古斯科斯接應馬干特斯助攻後近射入網，助賓福特次回合贏3:1，兩回合計反勝茅夫3:2而打入決賽。

英冠第四名的史雲斯在4強首回合作客先贏班士利1:0，周六的次回合在主場出擊，於39分鐘由馬特基美斯打開紀錄，儘管客軍在71分鐘由活祖射入而追平，惟雙方之後都再無入球進賬，史雲斯兩回合計贏2:1，晉身英冠附決賽。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波