當錫（Luka Doncic）周六交出31分、10個籃板球及11次助攻的「三雙」佳績，協助小馬在NBA季後賽西岸首圈第一回合，作客以113:103擊敗快艇，旗開得勝。NBA早前公佈，今季常規賽最有價值球員（MVP）獎項將由金塊中祖傑（Nikola Jokic）、76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）與勇士後衞史堤芬居里（Stephen Curry）角逐，儘管無緣躋身最後三強，但當錫強調，總冠軍才是他的終極目標。

雖然在快艇夾擊下，當錫在第四節只有一分進賬，但小馬最終仍以113:103勝出。「若對手不夾擊，我便進攻，當他們派二人看管我時，便一定會有隊友走空，我只需要好好閱讀球賽。」當錫說。「我們贏得了比賽。我只在乎這一點，無論我在最後一節捧蛋還是攻入15分。其實我真的不大在意MVP獎項，聯盟裏有很多偉大的球員，最重要的還是總冠軍，顯然這才是我們今季的目標。」

小馬中鋒普辛基斯（Kristaps Porzingis）今仗手風雖然欠順，全場13投只得4中，得到14分，但他在第四節就因為當錫於外線被夾擊，而獲兩次輕鬆「入樽」得分的機會。「我們有很多武器，有很多得分手段。我今仗的表現欠佳，但我們仍然能夠取勝。」

小馬今仗有五名球員得分上雙，除了當錫和普辛基斯外，夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）有21分，芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）與祖殊李察遜（Josh Richardson）亦分別有18及15分進賬。

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