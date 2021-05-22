周日意甲煞科戰，今仗要全取三分以力保歐聯資格的拿玻里，主場迎戰中游球隊維羅納。拿玻里在季尾的狀態非常火熱，自從4月初不敵祖雲達斯之後，隨後八輪聯賽也未再錄得敗績。雖然此役關乎球隊的歐聯參賽資格，但面對攻弱守強的維羅納，預計未必能夠大勝一場，寧捧「入球大細」[3.5球]的「細」。

上周作客兩球輕取費倫天拿後，拿玻里與AC米蘭同得76分，只因對賽成績較差排在第四位，祖記亦只以1分之差排在第5位，故今場要全力爭勝。已經有超過四個月在主場未曾落敗的拿玻里，此役前線雖有近期腳風甚順的恩斯治尼，惟另一前鋒梅頓斯及域陀奧森漢近期減產，令拿玻里欠缺大勝本錢。客隊維羅納在4月初擊敗卡利亞里之後，隨後八輪聯賽未曾一勝，但面對一眾勁旅時也未曾試過大敗。維羅納今季只失了47球，為中下游分子當中失球最少的球隊，作客情況下必定以守和對手為目標，此役入球「細」值捧。

同日的早場賽事，國際米蘭主場迎戰烏甸尼斯。自從奪冠之後國際已經有本錢大踢風流波，而且雙方近五次交手，國際亦未曾試過大勝對手，因此今仗讓一球/球半實在太多，寧捧下盤。（球賽編號：星期日18；now638、有線654台及無綫myTV Super301台今日9:00pm直播）

文：王杰