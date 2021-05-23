經過去年夏天的「美斯出塞」風波後，巴塞隆拿今季最終只得西甲第三名。儘管早前有報道謂，美斯已經同意跟巴塞續約兩年，但最新消息又指，這位33歲阿根廷球王仍未決定留。

巴塞今季踢走前會長巴杜美，並由跟美斯關係要好的拿樸達回巢掌舵後，外界普遍相信這位六屆金球獎得主，將大機會繼續留在魯營球場。beIN體育更早前更報指，美斯已同意跟巴塞續約兩年。

不過，隨着美斯獲准提前放假，缺席西甲煞科日對伊巴的「例行公事」，不少都質疑他會否再次穿上巴塞的球衣上陣。《世界體育報》就指出，美斯的團隊已否認他已跟巴塞達成續約協議。報道指，美斯是否留隊，將取決於拉樸達的組軍方針，以及具體個人薪酬條件。雖然有指巴塞已準備簽入將約滿離開曼城的阿古路，加強前線進攻火力，但其實迄今為止，會方仍未正式向美斯提出報價。

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