小馬周六憑當錫（Luka Doncic）取得「三雙」的31分、10籃板及11助攻進賬，加上添夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）及芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）分別攻入21和18分，協助大部份時間領先的小馬作客以113:103擊敗快艇，在七場四勝的NBA季後賽西岸首圈領先1:0。第二仗將於周二續在史達普斯中心舉行。

西岸4號種籽的快艇今場與5號種籽小馬同樣有五名球員得分上雙，但取得26分、10籃板的尼納特（Kawhi Leonard）與攻入23分的保羅佐治（Paul George），三分球合共只是14投3中，球隊在常規賽三分球命中率41%領導群雄，但季後賽首戰全隊三分球40投僅11中、馬卡斯莫里士（Marcus Morris）更6投全失，相反，小馬的當錫和添夏達威Jr.各入5球三分，芬尼史密夫更5投4中，全隊三分球36投17中（47.2%），成為了今場比賽分野之一。

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