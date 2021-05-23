今季結束後便會離開曼城的阿古路，在煞科日出戰愛華頓前，特別抽空到曼徹特遊覽，並到多個為了表揚其貢獻而設的景點「打卡」，希望為效力藍月亮10年的風光歲月，留下美好回憶。

11年從馬體會加盟後，阿古路歷來共為曼城贏得15項錦標，他臨走前就跟這些獎盃，拍了一張大合照，並上載到Twitter跟球迷分享。雖然曼城為阿古路鑄造的銅像仍未完工，但他亦在曼城的訓練場地內，跟其馬塞克畫像合照。除此之外，這位32歲阿根廷射手亦特別走到市中心，在一幅他自己的巨型壁畫合照。

這幅位於Northern Quarter的壁畫，描畫了阿古路在12年對昆士柏流浪的聯賽煞科戰，在補時階段攻入致勝一球後慶祝的神態，而藍月亮正是藉着這個入球，戲劇性壓倒同市宿敵曼聯，贏得球會史上首會英超冠軍。除了評述員當時高呼的「Agueroooo」外，壁畫上亦寫上了「這永遠是你的城市」的字句。

「這永遠都會是我最美好的回憶，無論是在其他國家或是在這裏，我不相信會再發生這樣的事情。」盛傳將會以自由身加盟巴塞隆拿的阿古路說。「這是我生命中最美好的時刻，雖然已過了這麼久，但對我來說就好像是昨日發生的事情。」

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