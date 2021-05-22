學界賽事因肺炎疫情停擺多時，隨着疫情漸緩和，學界體育聯會（學體會）三月底宣佈將於本月復辦全港學界精英乒乓球賽。女子組單打初賽周日（23日）於荃灣西約體育館上演，料去屆冠軍吳詠琳將順利殺入16強，力爭衞冕。

肺炎疫情下開賽，學體會連續兩年取消雙打項目，只保留男女單賽事，以縮減賽事規模。男子組初賽已在上周一連兩日（19-20日）舉行，施穎亨、梁詠賢及黃凱略等好手先後鎖定16強席位。女子組初賽則今假荃灣西約體育館開打，同樣採取單淘汰制，以每局11分、三局兩勝制分高下。女子組共有166位球手參賽，港青代表吳詠琳（聖保羅男女中學）將以頭號種籽身份參戰。上屆亞軍、港青隊友馮慧珠戰罷去屆賽事後畢業，未有參賽；其餘前八分子中亦只有陳劭藍及李卓潼兩名拔萃女書院球手續戰，料香港U21（21歲或以下）排名第一的吳詠琳有望蟬聯女單寶座。

戰罷今日賽事後，周六（29日）將再在荃灣西約體育館上演男女單16強至決賽，決出今屆精英賽冠軍。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波